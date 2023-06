Schwimmmeister und Rettungsschwimmer in NRW gesucht Wenn das Freibad im Sommer geschlossen bleibt

Für einen perfekten Freibadtag braucht es eigentlich nicht viel: Sonne, blauen Himmel, jede Menge Eis am Stil und Pommes vom Schwimmbad-Kiosk. Doch es baucht auch genügend Schwimmaufsichten, damit im Notfall schnell Hilfe da ist – und wenn das nötige Fachpersonal fehlt, heißt es: „Das Freibad muss heute leider geschlossen bleiben!“. So wie aktuell etwa in Bedburg. Am Montag und am Dienstag konnte das Freibad dort gar nicht öffnen, ab Mittwoch ist es zu eingeschränkten Öffnungszeiten ab dem Mittag auf. „Aus Krankheitsgründen“, wie die Stadt Bedburg mitteilt. In Essen musste das Grugabad ebenfalls wegen kurzfristiger Ausfälle bestimmte Becken tageweise schließen. Für den Betrieb der städtischen Freibäder braucht die Stadt 60 Saisonkräfte – zuletzt waren aber nur 42 eingestellt. In Duisburg sieht es ähnlich aus, das Freibad Homberg ist nach wie vor geschlossen.