In Kitas und bei Tagesmüttern Immer mehr Kleinkinder werden in NRW betreut

Die U3-Betreuungsquoten variieren regional stark zwischen 42,4 Prozent im Kreis Coesfeld und 19,7 Prozent in Gelsenkirchen. Neben den U3-Kindern waren in NRW am 1. März 2024 weitere rund 485.000 Kinder im Alter von drei bis unter sechs Jahren in Kindertagesbetreuung. Die Betreuungsquote betrug in dieser Altersgruppe 90 Prozent (2023: 89,7 Prozent). Ab Vollendung des ersten Lebensjahres besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege oder einer Kindertageseinrichtung.