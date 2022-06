Neuer Landtag in NRW : Diversity Manager, Wildnispädagoge und eine Schornsteinfegerin — die ungewöhnlichen Berufe der Abgeordneten

Neuer Landtag in NRW

Düsseldorf Eine Diplom-Oecotrophologin, ein Diversity Manager oder ein Wildnispädagoge: Im neuen NRW-Landtag sind Abgeordnete mit teils ungewöhnlichen Berufen vertreten. Das geht aus dem neuen Abgeordnetenverzeichnis hervor.

Die Angaben der Abgeordneten sind - nicht nur bei den Berufen - recht unterschiedlich. So geben viele beim Geburtsdatum nur das Jahr an. Auch ihre berufliche Biografie verkürzen manche: So steht bei Lutz Lienenkämper (CDU) „Minister der Finanzen“, obwohl er laut seiner Wahlkampf-Internetseite bis 2009 als Anwalt gearbeitet hat. Mit dem Beruf ist er nicht alleine: 19 Abgeordnete haben Anwalt als Profession angegeben.