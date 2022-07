Hohe Nachfrage seit Anfang Juni : Grundsicherung für Zehntausende Ukraine-Flüchtlinge in NRW

Düsseldorf Geflüchtete aus der Ukraine können seit Anfang Juni Anträge auf Grundsicherung stellen, Die Nachfrage in NRW ist hoch.

In den Jobcentern in Nordrhein-Westfalen sind bereits Zehntausende Hartz-IV-Anträge von Geflüchteten aus der Ukraine genehmigt worden. Nach jüngsten Zahlen des NRW-Arbeitsministeriums wurden in den ersten zwei Juni-Wochen rund 56 000 Anträge von Menschen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit bewilligt, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mitteilte. Seit Anfang Juni können Ukraine-Flüchtlinge die Grundsicherung beantragen.