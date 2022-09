Einrichtung in Düsseldorf : Weiterer Verband der Caritas von Hacker-Angriff betroffen

Nach Hackerangriffen auf dei Cariats in Bayern ist nun auch eine Einrichtung in Düsseldorf betroffen (Symbolbild). Foto: Getty Images/iStockphoto/solarseven

Düsseldorf Nach Hackerangriffen auf die Caritas in Bayern sind nun auch Einrichtungen in Düsseldorf betroffen.

Nach einem Hackerangriff auf die Caritas in der Erzdiözese München und Freising hat es nun einen Cyber-Angriff auf einen weiteren Teil der Caritas gegeben. Betroffen seien die SKM gGmbH und die an sie angeschlossenen Einrichtungen in Düsseldorf, teilte der Bundesverband des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) am Freitag mit. Der Fachverband der sozialen Arbeit ist Mitglied im Deutschen Caritasverband.