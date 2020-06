Erlass : Gutscheine sind kein Ersatz für Essen in Kita oder Schule

Gutscheine sind kein Ersatz für Essen in Kita oder Schule

Düsseldorf Kosten für Essensgutscheine als Ersatz für ein warmes Mittagessen zugunsten bedürftiger Kita- oder Schulkinder werden nicht aus öffentlichen Mitteln übernommen. Das geht aus einem Erlass des Gesundheitsministeriums an die kommunalen Spitzenverbände in NRW hervor.

Bei eingeschränktem Schul- und Kitabetrieb könne man eine zubereitete Mittagsmahlzeit in den Einrichtungen für viele Kinder nicht regelmäßig anbieten, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium. Daher habe der Bund die Regelung zur Mittagsverpflegung bis zunächst Ende Juli geändert.

Auch in NRW haben zahlreiche Kinder Anspruch auf ein warme Mahlzeit aus dem Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, der dafür jährlich eine zweistellige Millionensumme bereitstellt, sagte ein Sprecher des NRW-Ministeriums. Laut „Kölner Stadt-Anzeige“ hatten in Köln einige soziale Träger auf Lebensmittelgutscheine oder Essenspakete zum Abholen umgestellt, um die Ausfälle der Mahlzeiten zu kompensieren. Nun müssten sie theoretisch warmes Essen nach Hause zu den anspruchsberechtigten Kindern liefern, was organisatorisch und finanziell nicht machbar sei.