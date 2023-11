Gedenken an NS-Pogromnacht in NRW „Antisemitismus endlich ernst nehmen“

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Stephan Keller sagte, kein Terrorangriff und keine Attacke seit dem Ende des Holocaust habe so viele Opfer gekostet wie der Hamas-Angriff auf Israel. Der „barbarische Angriff“ markiere eine „Zeitenwende“. Es sei jetzt die Zeit „der klaren Worte und der unmissverständlichen Bekenntnisse“, so der CDU-Politiker. Alle müssten sich fragen, was eigentlich mit den Worten „Nie wieder“ gemeint sei. „Wann wird aus der leichtgängigen Phrase Handlung, Haltung und Konsequenz?“ Wann werde man das Klagen über den zunehmenden Antisemitismus „endlich ernst nehmen“, fragte Keller in seiner mit Beifall bedachten Rede. Es lägen Jahre oder sogar Jahrzehnte vor der Gesellschaft, in denen das Wertesystem verteidigt werden müsse. Das werde Zeit brauchen, Geld kosten, Justiz und Polizei fordern - „und vielleicht irgendwann auch einmal unsere Streitkräfte“.