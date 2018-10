Düsseldorf: Fußgänger verklagen Städte nach Stürzen

Düsseldorf Immer wieder werden Städte in Nordrhein-Westfalen von Fußgängern verklagt, die auf Gehwegen gestolpert sind und sich verletzt haben. Der Erfolg der Klagen ist allerdings mäßig.

Die Zahl der Klagen bewegt sich zwar in der Regel auf einem niedrigen Niveau, ist aber in den vergangenen Jahren in vielen Kommunen relativ konstant geblieben. Düsseldorf beispielsweise zählte nach eigenen Angaben von 2015 bis 2017 zwischen zwei und vier Klagen pro Jahr.