Flut in NRW : Ministerin Ina Scharrenbach zieht Bilanz des Wiederaufbaus

Düsseldorf Die Spuren der Flut sind auch ein Jahr nach der Katastrophe in Nordrhein-Westfalen präsent. Milliarden Euro wurden für den Wiederaufbau bereitgestellt. Wie viele Mittel wurden bisher ausgezahlt?

Ein Jahr nach dem verheerenden Hochwasser in Nordrhein-Westfalen zieht Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) am Mittwoch (10.30) eine Bilanz des Wiederaufbaus. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli 2021 waren allein in NRW 49 Menschen gestorben. Zehntausende Menschen in fast der Hälfte aller Kommunen im bevölkerungsreichsten Bundesland waren betroffen. Im rheinland-pfälzischen Ahrtal hatte die Sturzflut sogar 134 Todesopfer gefordert.