Flughafen Düsseldorf Was war los an Flugsteig A?

Update | Düsseldorf · Am Donnerstagnachmittag wurde es plötzlich voll am Terminal des Düsseldorfer Flughafens. Passagiere sammelten sich vor dem Zugang zur Sicherheitskontrolle des Flugsteiges A. Was dort passiert ist.

08.02.2024 , 17:43 Uhr

Ein Screenshot der Webcam des Düsseldorfer Flughafens am Nachmittag. Fluggäste drängen sich um den Zugang zur Sicherheitskontrolle am Flugsteig A. Foto: privat

Es war auch auf der Webcam des Düsseldorfer Flughafens zu sehen: Obwohl die Wartehalle eher ruhig war, sammelten sich gegen Nachmittag plötzlich zahlreiche Fluggäste vor dem Zugang zur Sicherheitskontrolle zum Flugsteig A. Die neu angekommenen Passagiere konnten scheinbar den Durchgang nicht passieren, viele schauten wartend auf die Anzeigetafeln. Ein Sprecher des Flughafens bestätigte auf Nachfrage unserer Redaktion, dass es im Bereich der Sicherheitskontrolle dort zunächst zu einer „behördlichen Maßnahme" komme. Der Flugsteig sei auch wenig später geräumt worden, die Sicherheitskontrollen seien unterbrochen worden. Dies sei auf Anordnung der zuständigen Bundespolizei geschehen. Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte den Vorfall. Um kurz vor 16 Uhr habe es den Verdacht auf ein nicht vollständig kontrolliertes Handgepäckstück im Sicherheitsbereich gegeben. Das habe dazu geführt, dass der Bereich vollständig geräumt wurde. „Das ist ärgerlich für die Passagiere, die nach der Maßnahme noch einmal den Sicherheitscheck passieren müssen", so der Sprecher. „Aber die Sicherheit geht in so einem Fall vor." Um kurz nach 18 Uhr kam dann die Entwarnung: Das verdächtige Gepäckstück wurde, nachdem alle Passagiere den Flugsteig verlassen hatten gefunden. "Damit ist die Sicherheit wieder hergestellt und die Fluggäste können wieder in den Sicherheitsbereich", so der Sprecher der Bundespolizei. Nun müssten jedoch alle Passagiere erneut den Sicherheitscheck passieren. Ein Sprecher des Flughafens teilte mit, dass keine Flüge aufgrund des Zwischenfalls gestrichen werden mussten.

(lils)