9-Euro-Ticket und Pfingsten : Volle Züge in NRW – Fahrräder besser zuhause lassen

Volle Züge in NRW – Fahrräder besser zuhause lassen

Düsseldorf 9-Euro-Ticket und langes Pfingstwochenende: Wie erwartet sind die Züge im NRW-Regionalverkehr heute sehr voll. Die Bahn warnt vor happigen Verspätungen. Die Mitnahme von Fahrrädern könne nicht garantiert werden.

Die Fahrradmitnahme im Regionalverkehr in NRW am Pfingstwochenende ist nicht garantiert. Wegen des erhöhten Fahrgastaufkommens könne es zu einer außergewöhnlich hohen Auslastung auf den Regionalbahnlinien kommen - darauf wies die Deutsche Bahn NRW am Samstag hin. Außerdem seien hohe Verspätungen möglich.