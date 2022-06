Letzte NRW-Landtagssitzung vor Sommerpause : Mona Neubaur äußert sich zur Gaskrise

Düsseldorf NRW hat zum ersten Mal eine schwarz-grüne Landesregierung. Für die neue Grünen-Ministerin Mona Neubaur steht einen Tag nach der Ernennung eine Premiere im Landtag an. Als „Superministerin“ für Wirtschaft, Klimaschutz und Energie wird sie sich wohl zur Gaskrise äußern.

Nach dem Abschluss der Regierungsbildung in Nordrhein-Westfalen kommt der Landtag am Donnerstag (10.00 Uhr) zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Dabei wird in einer Aktuellen Stunde zu Beginn der Plenarsitzung der erste größere Auftritt der neuen Grünen-Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz und Energie, Mona Neubaur, erwartet. Thema dürften die Folgen der Gaskrise sein. SPD und AfD haben eine Aktuelle Stunde zum Notfallplan Gas beantragt.