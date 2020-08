Sorgen um Winterfutter : Erntebilanz der Landwirte in NRW fällt gemischt aus

Erntebilanz der Landwirte in NRW fällt gemischt aus

Ein Landwirt erntet mit einem Mähdrescher in der Nähe von Dormagen Wintergerste. (Archivbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Mancherorts in Nordrhein-Westfalen gab es unerwartete Rekorderträge beim Getreide, so etwa bei Winterweizen. Landwirten, die Tiere im Stall haben, drohen aber Probleme mit den Wintervorräten.

Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen haben in diesem Sommer ähnlich viel Getreide eingefahren wie im vergangenen Jahr. Mit 3,83 Millionen Tonnen lag die Ernte 0,1 Prozent über dem Ergebnis von 2019, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen sechs Jahre mussten die Landwirte aber ein Ernteminus von 2,9 Prozent verbuchen. Da sie auf einer größeren Anbaufläche Getreide ausgesät hatten, fiel der Hektarertrag 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozent auf 7,55 Tonnen.