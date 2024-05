Parteispende an Reul von Banden-Chef? Ermittlungen gegen Schleuserbande in NRW – Rechtsanwalt in Haft

Im Fall einer mutmaßlichen Schleuserbande hat sich der zweite Hauptverdächtige am Dienstag auf dem Düsseldorfer Flughafen gestellt. Der Rechtsanwalt befinde sich nun in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft. Der erste Hauptverdächtige, der bereits festsaß, sei am Dienstag gegen Auflagen aus der U-Haft entlassen worden. Der „Kölner Stadtanzeiger“ hatte berichtet.