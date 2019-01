Prozess in Düsseldorf: Einigung nach Rauswurf von Professorin gescheitert

Düsseldorf Nach dem fristlosen Rauswurf einer AfD-nahen Professorin sind die Verhandlungen zwischen ihr und der Hochschule gescheitert. Man habe sich nicht einigen können.

Das berichtete ein Sprecher der Hochschule Niederrhein am Mittwoch in Krefeld auf Anfrage. Damit werden sich beide Seiten am 23. Januar vor dem Landesarbeitsgericht in Düsseldorf wiedersehen.