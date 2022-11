Hochschulen für angewandte Wissenschaften : Eigenes Promotionsrecht für Fachhochschulen in NRW

NRW-Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) (Archivbild). Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die 21 Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen dürfen künftig eigenständig Doktorgrade an den wissenschaftlichen Nachwuchs verleihen. Dies kündigte Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) am 7. November in Düsseldorf an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das gemeinsame „Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ (Promotionskolleg NRW) bekommt am 17. November in Essen das eigenständige Promotionsrecht verliehen. Damit könne die hochschulübergreifende Einrichtung eigene Promotionsverfahren durchführen. Bisher waren Promotionen für Studierende an Fachhochschulen nur in Kooperation mit einer Universität möglich.

Brandes sprach von einem Meilenstein für die weitere Entwicklung der Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) in Nordrhein-Westfalen. „Es gibt der anwendungsorientierten Forschung einen zusätzlichen Schub und macht das Studium an einer HAW noch attraktiver.“

Die Verleihung des Promotionsrechts erfolgt den Angaben nach unbefristet, nach acht bis zehn Jahren ist eine wissenschaftliche Begutachtung vorgesehen. Grundlage für die Entscheidung des Ministeriums zur Verleihung des Promotionsrechts sei die positive Beurteilung des Vorhabens durch den Wissenschaftsrat vom 8. Juli, hieß es. Das Promotionskolleg NRW, das im Dezember 2020 gegründet wurde, wird von 21 Hochschulen für angewandte Wissenschaften aus allen Regionen Nordrhein-Westfalens getragen.

(toc/EPD)