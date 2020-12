Anhaltende Trockenheit : Dürrewinter setzt Talsperren zu

Die Große Dhünn-Talsperre im Bergischen Land ist nur zu 44 Prozent gefüllt. Foto: Udo Teifel

Düsseldorf Nach dem trockenen Sommer hat auch der Winter bislang keine Entspannung gebracht. Sowohl im November als auch bislang im Dezember hat es deutlich zu wenig geregnet. Hält die Dürre an, hat das Folgen für Natur und Wasserwirtschaft.

Von Jörg Isringhaus

Viel Sonne und fast frühlingshafte Temperaturen haben die Menschen am Wochenende ins Freie gezogen – nur ein paar Tage vor Weihnachten. Schnee oder Regen, wie zu dieser Jahreszeit üblich: weitgehend Fehlanzeige. Was Spaziergänger erfreut, ist für die Natur ein Desaster, denn nach dem dritten Dürresommer in Folge droht nun auch ein zu trockener Winter. Im November fielen je nach Region nur 40 bis 50 Prozent des durchschnittlichen Niederschlags, der Dezember erreicht bislang sogar gerade mal etwa 20 Prozent Regen des langjährigen Mittels. Die Wasserverbände blicken daher mit Sorge auf die kommenden Monate, sagt Britta Balt, Sprecherin des Ruhrverbands. Man beobachte schon lange eine Tendenz zu langen und ausgeprägten Trockenphasen. „Wenn aber auf einen zu trockenen Sommer und einen zu trockenen Winter wieder ein zu trockener Sommer folgen sollte, wäre das für uns eine große Herausforderung.“

An den Füllständen der Talsperren lässt sich die problematische Lage gut ablesen. So liegen die Wasserspeicher des Ruhrverbands bei 57 Prozent ihrer Kapazität, die Reservoire des Wupperverbands kommen auf knapp über 40 Prozent. Die Wupper-Talsperre verzeichnet sogar lediglich 26 Prozent der möglichen Wassermenge. Das sei insgesamt eine bedenkliche Entwicklung, sagt Wupperverbands-Sprecherin Ilona Weyer. Zumal die Wintermonate dazu gedacht sind, die Talsperren wieder aufzufüllen, um gut durch den Sommer zu kommen. Hakt es nachhaltig in diesem, von meteorologischen Entwicklungen abhängigen System, gerät die Wasserbewirtschaftung an ihre Grenzen. „Deshalb versuchen wir jetzt schon gegenzusteuern“, erklärt Balt.

Die Zahl der Stellschrauben ist allerdings begrenzt. So reduziert der Verband seine Wasserabgabe an die Ruhr, muss dazu aber eigens einen Antrag stellen, da die sogenannte Mindestwasserführung gesetzlich geregelt ist und nicht einfach unterschritten werden darf. Weitere etwaige Einschränkungen, die sich auf das Verbrauchsverhalten der Bürger beziehen, seien Sache der Politik, sagt Balt. „Wichtig ist, dass unser Wasserschatz so lange wie möglich reicht.“ Auch beim Wupperverband fährt man Abgabemengen, etwa an der Großen Dhünn-Talsperre, herunter. Zudem werde darüber nachgedacht, die Eschbachtalsperre wieder für die Trinkwasserproduktion zu reaktivieren. Das schone den Bestand. Auch Balt weist daraufhin, dass die Talsperren sich gegenseitig aushelfen können, da deren Situation durch abweichende Anforderungen ganz unterschiedlich sei.

Teils schwerwiegende Auswirkungen hat die anhaltende Trockenheit auch für die Böden. Einen aktuellen Zustandsbericht liefert das Helmholtz-Zentrum mit seinem Dürremonitor, der den sogenannten Bodenfeuchtezustand bis in eine Tiefe von 1,8 Metern abbildet. Demnach sieht es in der oberen Schicht bis 25 Zentimeter ins Erdreich hinein einigermaßen gut aus, obwohl regional, etwa in Ostwestfalen, auch dort eine „ungewöhnliche“ bis „moderate“ Dürre abzulesen ist. Kritisch wird es aber in den tieferen Bodenschichten, bei denen es in großen Teilen Deutschlands und NRW „extrem“ bis „außergewöhnlich“ zu trocken ist. Um dies zu ändern, müsste es wohl mehrere Monate anhaltend und ergiebig regnen. „Diese großen Ausschläge nach oben fehlen aber“, sagt Weyer. So würden die trockenen Phasen nicht mehr ausgeglichen.

Kostenpflichtiger Inhalt Permanenter Wassermangel ist auch ein Grund dafür, dass bestimmte Baumarten wie die Fichte großflächig absterben. Weil die Abwehrkräfte der Bäume erlahmen, können sich Borkenkäfer ausbreiten und die Substanz zerstören. Ähnliches gilt für andere Gewächse. So weist der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer NRW daraufhin, dass es an immergrünen Gehölzen bei anhaltender Wintertrockenheit immer wieder zu Schäden kommen kann. Zu sehen sei dies aber meist erst im Frühjahr an braunen Blättern und Nadeln oder auch an komplett abgestorbenen Triebspitzen.Ursache hierfür sei zumeist nicht der Frost, wie viele Menschen denken, sondern Wasserknappheit. Die Pflanzen erfrieren nicht, sondern vertrocknen. Besonders empfindlich seien immergrüne Gehölze wie Kirschlorbeer, Eibe, Lebensbaum, Rhododendron oder Stechpalme.