Als Ärztin bei der NRW-Polizei : Medizinerin in Uniform

Im Einsatz: Polizeiärztin Johanna Jansen-Kamp Foto: IM NRW/Guido Karl

Düsseldorf Für die medizinische Betreuung der NRW-Polizei sind Polizeiärzte- und Ärztinnen zuständig. Johanna Jansen-Kamp ist eine von ihnen. Sie begleitet Hundertschaften zum Einsatz, prüft Bewerber auf ihre Tauglichkeit und kümmert sich auch um traumatisierte Einsatzkräfte.

Wenn es gefährlich werden könnte für die Beamten einer Einsatzhundertschaft, dann ist Johanna Jansen-Kamp oder eine ihrer Kolleginnen oder Kollegen immer in der Nähe. Die 44-Jährige ist Fachärztin für Allgemein- und Arbeitsmedizin und arbeitet seit Anfang 2019 als Polizeiärztin in Nordrhein-Westfalen. Sie begleitet Hundertschaften zu Demonstrationen oder Risikofußballspielen, manchmal auch über die Landesgrenzen hinaus, so wie vor zwei Jahren zu einem mehrtägigen Einsatz im Dannenröder Forst in Hessen. Umwelt-und Klimaaktivisten hatten dort mit einer Waldbesetzung gegen den Weiterbau einer Autobahn protestiert und Barrikaden und Baumhäuser errichtet.

„Es kam während des Einsatzes zu mehreren Unfällen“, sagt Jansen-Kamp. „Ein Polizist wurde von Baumstämmen verletzt, die sich gelöst hatten.“ Die Ärztin sitzt bei einem Einsatz nicht in der Nähe im Rettungswagen, sie ist mit Gepäck und Trage immer so nah dran wie möglich. „Und das bei Wind und Wetter“, sagt sie. „Es geht darum, möglichst schnell helfen zu können.“ Dabei übernehmen die Polizeiärzte auch die Erstversorgung, wenn zum Beispiel ein Aktivist verletzt wurde.

Das Land NRW sucht derzeit für mehrere Standorte weitere Ärztinnen und Ärzte mit abgeschlossener Facharztausbildung. „Neben den gewöhnlichen Personalfluktuationen aufgrund von Alter oder privater Veränderungen haben wir vom Finanzministerium dieses Jahr mehrere neue Stellen zugeteilt bekommen, die besetzt werden müssen“, sagt eine Sprecherin des NRW-Innenministeriums. Das Tätigkeitsfeld eines Polizeiarztes reicht von der Allgemein- und Notfallmedizin bis zu betriebsmedizinischen Aufgaben. In NRW gibt es 23 polizeiärztliche Dienststellen. Die ärztliche Versorgung der Einsatzkräfte ist nur ein Teil des Jobs.

„Wir betreuen und beraten auch die Kriseninterventionsteams, die Höhenretter, Taucher und die Kollegen der Flieger- und Reiterstaffeln“, sagt Johanna Jansen-Kamp. Zu ihren betriebsmedizinischen Aufgaben gehört auch Präventionsarbeit, etwa im kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamts, wo die Tatortgruppe Sprengstoff regelmäßig mit gefährlichen Stoffen in Berührung kommt. „Dabei geht es etwa um die Frage der passenden Schutzausrüstung“, sagt Jansen-Kamp. Sie berät auch Schießtrainer zum passenden Gehörschutz. „Das ist schon sehr spannend, Einblicke in so viele unterschiedliche Bereiche der Polizei zu bekommen“, sagt die Medizinerin.

Als Betriebsärztin war sie auch an der Auswahl der Bewerber beteiligt, die beim Missbrauchsfall Lügde als Auswerter des umfangreichen Bild-und Videomaterials zusätzlich eingestellt wurden, das die Polizei bei den Tätern sichergestellt hatte. „Wir mussten medizinisch einschätzen, ob die psychische Belastbarkeit für eine solche Aufgabe vorliegt“, sagt sie. Und wenn angehende Polizeikräfte auf ihre Tauglichkeit geprüft werden, ist die Einschätzung der Polizeiärzte ebenfalls gefragt. Nach einem Dienstunfall müssen sie feststellen, wie schwer die Folgeschäden möglicherweise sein werden, körperlich, aber auch psychisch.