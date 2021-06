Staus, Baustellen, Sperrungen : Was Autofahrer zum Start in die Sommerferien wissen müssen

Viele Familien aus NRW starten am Wochenende in den Sommerurlaub. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf NRW startet in die Sommerferien. Wann ist die größte Staugefahr? Welche Strecken sollte man besser meiden? Was müssen Reisende beachten, die in die Niederlande fahren? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen am Freitag wird es voll auf den Straßen und Autobahnen. Ein Stauchaos wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie erwartet der ADAC aber nicht. Während in Nordrhein-Westfalen die Schulen schließen, sind in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits Ferien.

„Insgesamt besteht bei einem gewissen Teil der Bevölkerung noch eine gewisse Zurückhaltung, in den Sommerurlaub zu fahren“, sagt Thomas Müther vom ADAC Nordrhein. „Auch wenn die Corona-Lage sich entspannt, sind viele vorsichtig und schauen eher noch, wie sich alles entwickelt.“ Gleichzeitig nutzen viele Familien, die wegfahren, das Auto. „Vor allem für den Urlaub in Deutschland“, sagt Müther. „Acht von zehn Familien entscheiden sich hier für eine Autofahrt.“ Bei Reisen ins Ausland – vor allem in die Niederlande, nach Frankreich, Italien oder Kroatien – seien es laut einer Umfrage immerhin noch sieben von zehn Familien.

Wann ist die größte Staugefahr?

Die meisten Staus auf den Autobahnen sieht der ADAC in NRW am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr, vor allem auf den Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste, Niederlande und auf dem Weg in den Süden. „Grundsätzlich gilt wieder: Wer flexibel ist, sollte auf einen anderen Reisetag wie zum Beispiel den Dienstag ausweichen oder zumindest antizyklisch fahren, also am frühen Morgen oder am Abend nach 19 Uhr starten“, sagt Thomas Müther. Allerdings seien Fahrten am späten Abend nicht für jeden geeignet. „Da sollte man sich nicht überschätzen“, sagt Müther. „Sekundenschlaf ist oft eher abends oder nachts ein Thema.“

Während der Sommerferien haben in NRW vor allem an den Wochenenden die Baustellenabschnitte auf den Autobahnen ein erhöhtes Staupotenzial. Für Staus dürften bei schönem Wetter auch Tagesausflügler oder Spontanurlauber sorgen. Auf den Zufahrtsstraßen in die Naherholungsgebiete brauchen Autofahrer laut ADAC daher ebenfalls mehr Geduld. Um den Reiseverkehr zu entlasten, gilt an allen Samstagen im Juli und August auf den meisten deutschen Autobahnen ein erweitertes Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen von 7 bis 20 Uhr. Generell tabu sind die Straßen für den Schwerverkehr an allen Sonntagen und bestimmten Feiertagen von 0 bis 22 Uhr.

Verkehrsexperte Müther empfiehlt, nicht bei jedem Stau reflexartig abzufahren. „Bei Staus bis zu einer Länge von zehn Kilometern lohnt es sich meistens nicht, auf Nebenstrecken auszuweichen, weil die für so viel Verkehr nicht ausgelegt sind und dann auch schnell überlastet sind“, sagt er.

Die Autobahnen in NRW mit Staugefahr

• A 1 Köln – Dortmund – Osnabrück – Bremen

• A 2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

• A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt

• A 31 Bottrop – Ochtrup – Emden

• A 40 Dortmund – Essen – Duisburg – Straelen

• A 42 Dortmund - Oberhausen

• A 43 Wuppertal – Bochum – Herne – Recklinghausen

• A 45 Dortmund – Hagen – Lüdenscheid

• A 46 Düsseldorf – Wuppertal

• A 52 Essen – Düsseldorf – Mönchengladbach

• A 57 Köln – Krefeld – Kleve

• A 61 Nettetal – Mönchengladbach – Koblenz

• A 1/A 3/A 4/ A 57 / A 59 Großraum Köln

Die Sommer-Baustellen im Überblick

• A 1: Sechsspuriger Ausbau nördlich von Osnabrück zwischen AS Bramsche und AS Lohne/Dinklage

• A 1: Brückensanierung zwischen AS Osnabrück-Hafen und AS Osnabrück-Nord

• A 1: Neubau von Talbrücken zwischen AS Hagen-Nord und AS Volmarstein

• A 1: Neubau Leverkusener Brücke zwischen Kreuz Leverkusen-West und AS Köln-Niehl

• A 2: Arbeiten an Fahrbahn und Brückenkonstruktion zwischen Kreuz Bad Oeynhausen und Porta Westfalica

• A 3: Fahrbahnsanierung zwischen Leverkusen-Opladen und Kreuz Hilden

• A 3: Absicherung von Lärmschutzplatten zwischen Kreuz Köln-Ost und AS Köln-Dellbrück

• A 31: Fahrbahnerneuerung zwischen Dreieck Bottrop und AS Dorsten-West

• A 40: Neubau Rheinbrücke Neuenkamp zwischen AS Duisburg-Häfen und AS Duisburg-Rheinhausen

• A 42: Änderung der Verkehrsführung zwischen AS Duisburg-Beeck und AS Duisburg-Neumühl

• A 43: Sperrung der Emschertalbrücke zwischen Kreuz Recklinghausen und Kreuz Herne für Kfz ab 3,5 Tonnen

• A 43: Umbau Kreuz Herne und Sperrung der Verbindungsfahrbahn von der A 43 aus Münster auf die A 42 in Richtung Dortmund

• A 45: Fahrbahnerneuerung zwischen AS Meinerzhagen und AS Lüdenscheid

• A 46: Ausbau, Sanierungen und Brückenneubau zwischen AS Haan-Ost und AS Wuppertal-Oberbarmen

Bundesweite Strecken mit der höchsten Staugefahr

• Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

• Kölner Ring A 1/A 3 /A 4

• A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

• A 2 Dortmund – Hannover

• A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

• A 5 Karlsruhe – Basel

• A 7 Hamburg – Flensburg

• A 7 Hamburg – Hannover und Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

• A 8 München – Salzburg

• A 9 München – Nürnberg

• A 10 Berliner Ring

• A 19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

• A 24 Berlin – Hamburg

• A 31 Bottrop – Emden

• A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

• A 93 Kufstein – Inntaldreieck

• A 95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

• A 99 Umfahrung München

Das müssen Niederlande-Urlauber aus NRW wissen

Urlauber aus Nordrhein-Westfalen, die zu Beginn der Sommerferien in die Niederlande fahren, können ohne Test- oder Quarantänepflicht einreisen. Der ADAC in NRW rät aber, sich vor der Einreise genau mit den Corona-Regeln im Nachbarland vertraut zu machen und auf mögliche Änderungen während des Aufenthalts zu achten. Die Vorschriften weichen zum Teil stark von den aktuellen Regeln in Deutschland ab.

Die Inzidenz in den Niederlanden lag am Mittwoch, 30. Juni, bei 24,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Zum Vergleich: In Deutschland betrug der Inzidenzwert 5,2. Die Regionen in den Niederlanden sind unterschiedlich stark von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen. Der ADAC empfiehlt daher, sich vor Einreise bei den lokalen Gesundheitsbehörden oder der Unterkunft über das Infektionsgeschehen am Urlaubsort zu informieren. Grenzkontrollen finden zwischen Deutschland und den Niederlanden derzeit nicht statt. Autofahrer werden stichprobenartig überprüft.