Make-up, Kosmetik, Medical Beauty & Co Das sind die Trends der Beauty Messe 2024 in Düsseldorf

Viel los ist am Stand von Jivala Medical. Die Ärztin Natalia Brui behandelt Messebesucherinnen mit der „Mesotherapie mit Opera“ im Gesicht. Die Behandelten sind wegen der schon nach wenigen Minuten sichtbaren Anti-Aging-Wirkung begeistert. Wie lange sie andauert, sei aber von Typ zu Typ unterschiedlich – die Behandlung werde für ein optimales Ergebnis bis zu dreimal wiederholt und hält bis zu einem halben Jahr, sagt der Münchner Schönheitschirurg Karsten Sawatzki. „Bei dieser Methode wird an fünf Triggerpunkten das vegetative Nervensystem mittels minimaler Injektionen einfach vernetzter Hyaluronsäure stimuliert – wie von Akupunktur oder Akupressur bekannt – Gewebswasser strömt ein und verleiht der Haut ein frischeres Aussehen“, erklärt Sawatzki. Dieser „Boostereffekt“ wirke in wenigen Minuten. „Gleichzeitig wird die körpereigenen Kollagen- und Elastinproduktion angeregt und verlängert den Effekt.“ Und es bleibt nicht bei der Behandlung des Gesichts: Der Nachfolger für die Straffung des Körpers, Opera Body, sei derzeit in der Zulassung in Deutschland, so Sawatzki. Eine Opera-Behandlung in der Arztpraxis koste etwa 350 Euro; auf der Beauty konnten die Besucher den Trend für 225 Euro ausprobieren.