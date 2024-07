Ferien am Fluss Die schönsten Picknick- und Badestellen an Flüssen in NRW

Der Paradiesstrand in Düsseldorf am Hafen, Bremer Straße, ist trotzdem eine Empfehlung wert: Fernab vom Trubel der Innenstadt findet sich hier auch an Wochenenden ein schönes Plätzchen, von wo aus man den Sonnenuntergang beobachten kann. Auch in Köln zieht es vor allem in Rodenkirchen viele Menschen zum Rhein. An der „kölschen Riviera“ gibt es dort feinsten Sandstrand und eine Liegewiese. Zum Schwimmen sollten sich Familien aber lieber einen sicheren Ort wie ein Freibad oder einen bewachten Badesee aussuchen. Zum Buddeln im Sand eignet sich aber auch das Rheinufer bei Köln-Langel, wo es fast aussieht wie auf Sylt. Auch für Hunde ist das ein wahres Paradies. Für Menschen gilt: Abkühlung ja, aber bitte nur die Füße.