Deutsche Meisterschaft in Düsseldorf Wer ist Deutschlands bester Gebäudereiniger?

Am Dienstagmorgen ist es noch ruhig in der Düsseldorfer Altstadt. Doch in der Basilika St. Lambertus herrscht reger Betrieb: Böden werden gereinigt, die bunten Kirchenfenster werden mit einer Hebebühne von Schmutz befreit und sogar die Auflagen der Kirchenbänke bekommen eine Grundreinigung. Man könnte meinen, es werde hoher Besuch erwartet. Und tatsächlich stattet NRW-Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Mona Neubaur der Basilika einen Besuch ab. Doch die Kirche wird nicht dafür geputzt, im Gegenteil: Neubaur kommt, um den Gebäudereinigungsprofis zuzusehen. Hier findet nämlich die Deutsche Meisterschaft des Gebäudereiniger-Handwerks statt. Die zehn besten Gesellen des Landes treten gegeneinander an, um am Ende des Tages den Titel zu holen.