15.000 Funde : Deutlich mehr Blindgänger in NRW entschärft

Deutlich mehr Blindgänger in NRW entschärft

Düsseldorf Kampfmittelräumer haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr deutlich mehr Bomben, Granaten und andere Munition aus dem Boden geholt. Die Zahl der besonders gefährlichen Bomben hat sich verdoppelt.

Insgesamt wurden fast 15.000 Altlasten aus den Weltkriegen beseitigt, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf. Das sei ein Plus von knapp 15 Prozent im Vergleich zu 2018.