Proteste in Düsseldorf : Viel weniger Teilnehmer als erwartet bei Demo gegen Corona-Maßnahmen

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei begleitet eine Kundgebung von Gegnern der staatlichen Corona-Maßnahmen. Masken müssen die Demonstranten bei der Demo nicht tragen - aber die Einsatzkräfte wollen auf den Mindestabstand achten.

Die Anmelder der Demo hatten auf bis zu 50.000 Teilnehmer gehofft - bei Beginn der Kundgebung gegen 14 Uhr waren es am Sonntag aber nicht annähernd 10.000 Menschen, die gegen die staatlichen Corona-Auflagen am Rheinufer in Oberkassel zusammengekommen sind. Es dürften eher rund 1200 Menschen sein - so eine Einschätzung unserer Reporterin.