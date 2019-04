23 Handys auf „Billy Talent“-Konzert geklaut : Bande zu Bewährungsstrafen verurteilt

Düsseldorf Drei Männer hatten Anfang Dezember 2016 auf einem Konzert der kanadischen Rockband „Billy Talent“ in Düsseldorf mindestens 23 Mobiltelefone gestohlen. Am Dienstag kam das Amtsgericht Düsseldorf in dem Fall zu einem Urteil.

Im Prozess gegen drei Handydiebe hat das Gericht die Angeklagten wegen schweren Bandendiebstahls zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt. Zugunsten der Angeklagten im Alter zwischen 22 und 33 Jahren wurde ausgelegt, dass sie voll geständig waren, wie Richter Stephan Poncelet am Dienstag im Düsseldorfer Amtsgericht sagte.

Die drei Männer hatten Anfang Dezember 2016 auf einem Konzert der kanadischen Rockband „Billy Talent“ in Düsseldorf mindestens 23 Mobiltelefone gestohlen. Sie nutzten das Gedränge, um den Konzertbesuchern die Handys aus den Hosentaschen zu ziehen. Danach legten sie die Telefone in ein Schließfach, wo sie später gefunden und an die Besitzer zurückgegeben wurden.

Zuvor hätten sie auf einem anderen Konzert geübt, wie man die Mobiltelefone klaut, gab einer der drei Männer zu. Zwei der Bewährungsstrafen sind für ein Jahr und zwei Monate, die dritte Strafe ist für ein Jahr und sechs Monate. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

(ham/dpa)