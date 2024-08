Kämpfer in salafistischer Terrorgruppe Bewährungsstrafe für Terrorunterstützer aus Eschweiler

Das Gericht sah es nach Angaben einer Sprecherin am Montag (5. August 2024) als erwiesen an, dass der Angeklagte die als salafistisch eingestufte syrische Terrorgruppe Ahrar al-Scham und deren Vorgängerorganisation unterstützte. Der Angeklagte habe das Vorgehen des syrischen Regimes gegen seine eigenen Bürger als ungerecht und verbrecherisch empfunden, so seine Begründung. Er habe der syrischen Bevölkerung helfen wollen.