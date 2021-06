Urteil in Düsseldorf : Bewährungsstrafe für syrischen Anführer von Terrorgruppe

Urteil in Düsseldorf

Düsseldorf/Dortmund Für seine Rolle als Anführer einer islamistischen Terrorgruppe in Syrien ist ein 36-Jähriger in Düsseldorf zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Der in Dortmund lebende Syrer habe sich 2013 der Organisation „al-Nasser Salah al-Din“ angeschlossen, die das Assad-Regime stürzen und das islamische Recht der Scharia einführen wollte, teilte das Oberlandesgericht am Freitag mit.

Der Angeklagte habe Kämpfer ausgebildet und die Gruppe bei der Eroberung der syrischen Stadt Rakka angeführt. Weil er sich später gegen die Terrorgruppe des Islamischen Staats (IS) und für die Versorgung der Bevölkerung eingesetzt habe, habe er um sein Leben fürchten und Syrien verlassen müssen. In Deutschland habe er beruflich Fuß gefasst und als Zeuge in einem anderen Prozess wichtige Aufklärungshilfe geleistet.