Nach Corona-Pause : NRW-Landesvertretung plant wieder große Karnevalsparty in Berlin

NRW-Landesvertretung plant wieder große Karnevalsparty in Berlin

Die NRW-Landesvertretung plant 2023 wieder eine Karnevalsparty in Berlin. Die Band Driem Beus spielt bei der Karnevalsparty 2019 vor kostümierten Gästen in der Landesvertretung Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Stefanie Loos

Berlin/Düsseldorf Die nordrhein-westfälische Landesvertretung in Berlin will zum Altweiberfasching (16. Februar) nach einer coronabedingten Pause wieder ihre traditionelle Karnevalsparty steigen lassen. 2019 kamen fast 1500 Jecken.

Die Veranstaltung wurde zuletzt als „größte Karnevalsfeier außerhalb des Rheinlands“ beworben .Die Landesvertretung ist quasi das Botschaftsgebäude Nordrhein-Westfalens in Berlin. Eine Sprecherin bestätigte auf dpa-Anfrage, man plane 2023 „die Brauchtumspflege zu Karneval in Berlin wieder aufzunehmen, wenn die Pandemielage dies zulässt“. Die Vorbereitungen stünden noch am Anfang. Die Gästezahl könne man noch nicht verlässlich sagen.