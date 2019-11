Kostenpflichtiger Inhalt: In Skandinavien längst Standard : Düsseldorfer Restaurant schafft Barzahlung ab

Ein Kunde bezahlt bei Baba Green in Düsseldorf. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf In Düsseldorf hat das erste Restaurant das Zahlen mit Bargeld abgeschafft. Im Baba Green am Wehrhahn müssen Kunden fortan die Bankkarte oder ihr Smartphone zücken, um ihr Essen zu bezahlen. Was in skandinavischen Ländern längst Alltag ist, kommt in Deutschland nur langsam ins Rollen.