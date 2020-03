Kostenpflichtiger Inhalt: „Finger weg von Experimenten!“ : Apotheker warnt vor Herstellung von Desinfektionsmitteln

Ein Mann desinfiziert sich die Hände. (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Desinfektionsmittel sind begehrt wie nie, in Apotheken und Drogeriemärkten ist so gut wie nichts mehr zu kriegen. Viele mixen sich die Mittel nun selbst zusammen - davor warnen Experten aber. Und Apotheken dürfen Desinfektionsmittel nun auch in größeren Mengen herstellen.