Sozialbetrug und Geldwäsche : Prozess gegen Mitglieder des Al-Zein-Clans beginnt in Düsseldorf

Düsseldorf Mit einem Panzerfahrzeug durchbrechen Polizisten im Juni 2021 das Eisentor zur sogenannten Clan-Villa in Leverkusen, durchsuchen das Gebäude und beschlagnahmen sechsstellige Summen Bargeld. Nun stehen sieben Mitglieder des arabischen Al-Zein-Clans in Düsseldorf vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen gewerbsmäßigen bandenmäßigen Sozialbetrug vor. Sie lebten in einer Villa in Leverkusen, bezogen aber Sozialleistungen. In einem Zeitraum von sieben Jahren sollen sie so 456.000 Euro staatliche Hilfen bekommen haben. Dazu kommen die Tatvorwürfe Erpressung, Raub, Steuerhinterziehung, schwere Körperverletzung, Geldwäsche, Zwangsarbeit und Geiselnahme.