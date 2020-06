Zahlen der Landesstatistik : 630 Säuglinge starben 2019 in NRW im ersten Lebensjahr

Düsseldorf Die Zahl der im ersten Jahr gestorbenen Neugeborenen in NRW ist im vergangenen Jahr auf etwa dem gleichen Niveau geblieben wie 2018.

In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 630 Säuglinge vor ihrem ersten Geburtstag gestorben. Insgesamt sei die Säuglingssterblichkeit 2019 mit 3,7 je tausend Lebendgeborenen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mit.