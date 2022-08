Neues Lagebild des LKA : 56 Messerangriffe gegen Polizisten in NRW

In NRW hat es 56 Messerangriffe auf Polizisten gegeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Schüsse von Polizisten auf mit Messern bewaffnete Menschen haben in den vergangenen Wochen für Debatten gesorgt - vor allem der Fall in Dortmund. Tatsächlich wurden Beamte in den vergangenen Jahren mehrfach mit Stichwaffen attackiert, wie ein Lagebild des LKA ergibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In NRW sind Polizeibeamte zuletzt mehrfach mit Messern attackiert worden. Ein neues Lagebild des Landeskriminalamts (LKA), das der Deutschen Presse-Agentur vorlag, erfasst 56 entsprechende Angriffe. Insgesamt weist das Papier „Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamte“ 7564 Delikte aus. Der Großteil (6396) stammt aus dem Jahr 2021, rund 1100 noch aus 2020, einzelne aus den Vorjahren - denn gezählt wurden die Fälle, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden.

Laut Lagebild waren die Verdächtigen in den meisten Fällen unbewaffnet, sie gingen verbal oder körperlich gegen die Beamten vor. Bei bewaffneten Angriffen wurden außer Stichwaffen zum Beispiel Hiebwaffen (elf Mal), Pistolen (drei Mal) oder Schreckschusswaffen (vier Mal) eingesetzt.

Von den 7564 erfassten Taten waren rund 60 Prozent „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“. Danach folgt „Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte“ (2046 Fälle), „Bedrohung“ (458) und „Gefährliche und schwere Körperverletzung“ (349).

Das Lagebild des LKA war zunächst noch unveröffentlicht. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

(kag/dpa)