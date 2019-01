An Düsseldorf und Wuppertal vorbei: 400 US-Militärfahrzeuge fahren nächste Woche durch NRW

Düsseldorf 400 Fahrzeuge des US-Militärs werden in der kommenden Woche durch Nordrhein-Westfalen fahren. Auf der A2 kann es dadurch zwischenzeitlich Auswirkungen auf den Verkehr geben.

Vom kommenden Montag bis Samstag nächste Woche werden rund 400 Fahrzeuge in Konvois von je 20 Fahrzeugen NRW durchqueren - vor allem nachts. Die Hauptverkehrsachse in NRW ist dabei die A2. Die Fahrtstrecke führt an Aachen, Düsseldorf, Wuppertal, Dortmund und Bielefeld vorbei.

Der Hintergrund: Die in Osteuropa stationierten US-Streitkräfte werden im Rahmen der Operation „Atlantic Resolve“ ausgetauscht. Das militärische Gerät wird mit Schiffen über den Atlantik transportiert. Vom Hafen im belgischen Antwerpen aus geht es über die A2 durch Nordrhein-Westfalen in Richtung Polen.

Durch die Militärtransporte sind zwischenzeitliche Behinderungen des Verkehrs auf den Autobahnen nicht auszuschließen, heißt es in einer Mitteilung des Landeskommandos NRW der Bundeswehr. Ein Raststopp wird in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne in Augustdorf in der Nähe von Detmold eingelegt. Kettenfahrzeuge wie Panzer werden auf die Bahn verladen und auf dem Schienenweg transportiert.