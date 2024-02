„Wat et nit all jöwt…“ Elf Düsseldorfer Kneipen zum Karneval feiern

Es muss nicht immer die Altstadt sein, auch in den Stadtvierteln ist an Karneval in Düsseldorf einiges los, so auch direkt an der Stadtteilgrenze zwischen Mörsenbroich und Düsseltal. Ab 13 Uhr startet an Altweiber die Party in Tim´s Brauereiausschank am Zoo – frisch gezapftes Alt und ein DJ dürfen natürlich nicht fehlen. Ein Ticket kostet im Vorverkauf acht Euro, an der Tageskasse sind es zehn Euro. Weitere Infos finden Sie hier.