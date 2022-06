Ferienstart am Düsseldofer Flughafen : „Ich suche meine Warteschlange, hier sind so viele“

Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen – Kilometerlange Schlangen und volle Terminals

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen ist es am letzten Schultag zeitweise zu chaotischen Szenen gekommen. Die Warteschlangen waren so lang, dass Reisende das Ende nicht fanden. Zahlreiche Flüge wurden abgesagt. Am frühen Samstagmorgen werden 11.000 weitere Reisende erwartet.