Dürremonitor-Karten Wo Nordrhein-Westfalen vertrocknet

Ausgetrocknete Felder, Flussbetten oder Wälder – an vielen Orten Deutschlands sind die Auswirkungen von Hitzerekorden sichtbar. Ausgeprägtee Hochdruckgebiete mit schönem Wetter, die sich vermehrt über Europa festsetzen, wie etwa in den Jahren 2018 oder 2022, führen dazu, dass es ungewöhnlich lange sehr warm und trocken bleibt. Ursache dafür ist der sich abschwächende Jetstream, ein starker Wind in der Troposphäre, in der etwa 90 Prozent der gesamten Luft sowie beinahe der gesamte Wasserdampf der Erdatmosphäre enthalten sind. Der Jetstream ist für den stetigen Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten verantwortlich. Seine nachlassende Dynamik ist eine direkte Folge des menschengemachten Temperaturanstiegs durch die massenhafte Freisetzung von CO2.