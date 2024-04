Experte klärt auf Dürfen Deckel von Flaschen und Gläsern in den Altglas-Container?

Und was darf nicht in den Altglas-Container? Das sind zum Beispiel Steingutflaschen. Sie gehören in die gelbe Tonne. „Glühbirnen oder feuerfestes Glasgeschirr dürfen ebenfalls nicht in die Sammelcontainer. Auch Keramik und Porzellan stören beim Glasrecycling. All diese Abfälle gehören in die Restmülltonne“, so die Verbraucherzentrale NRW.