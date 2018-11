Polizeikontrolle in Düren: „Stinkefinger“ bei Tempokontrolle kostet 1200 Euro

Das Zeigen des ausgestreckten Mittelfingers hat einen Autofahrer aus Hürtgenwald 1200 Euro gekostet. Er hatte seine rüde Geste an Polizisten gerichtet.

Er wurde dann aber wegen der Geste von der Polizei verfolgt und gestoppt. Das Amtsgericht in Düren habe ihm nun die Quittung ausgestellt, berichtete die Polizei in Düren am Montag. 1200 Euro kostete der „Gruß“ in Richtung der Beamten.