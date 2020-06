Forensik-Patient : Sexualstraftäter verschwindet aus LVR-Klinik in Düren

Düren Die Polizei fahndet nach einem Patienten der LVR-Klinik in Düren, der seit Donnerstag spurlos verschwunden ist. Nach Einschätzung der Ärzte könnte eine akute Gefahr von dem 67-Jährigen ausgehen, der ein Kind sexuell missbraucht hat.

Der Mann ist seit November 1997 in dem psychiatrischen Krankenhaus in Düren untergebracht. Zuvor war er wegen versuchter Vergewaltigung in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch eines Kindes zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Das Gericht hatte zudem die Unterbringung in der Klinik angeordnet, die die Patienten erst wieder verlassen dürfen, wenn keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr von ihnen ausgeht. Im Falle des 67-Jährigen können die Ärzte diese Gefahr „nicht in Gänze ausschließen“, wie die LVR-Klinik am Freitag mitteilt.