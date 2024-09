Staatsschutz ermittelt in Düren Mann soll Kabel an Mobilfunkmasten durchgeschnitten haben – Verdächtiger gefasst

Der Mann soll für Taten an drei Orten in der Stadt verantwortlich sein. Auf einer Anlage auf dem Dach eines Wohn- und Geschäftsgebäudes waren laut Polizei am Dienstag beschädigte Kabel entdeckt worden. Schon am Montag hatte ein Netzbetreiber eine Störung des Mobilfunknetzes gemeldet - daraufhin wurde festgestellt, dass mehrere Kabel einer Netzanlage auf Hochhäusern beschädigt worden waren. In der Nacht zu Mittwoch gab es dann noch einen Brand an einem Mobilfunkmast.