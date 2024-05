Schwere Raubtaten in Düren Mann bestellt Essen und raubt Auslieferungsfahrer aus - U-Haft

Ein Mann in Düren hat offenbar gezielt Auslieferungsfahrer, die von ihm bestelltes Essen brachten, mit einer Schusswaffe bedroht und teils ausgeraubt. Insgesamt drei Fälle schilderte die Polizei in Düren am Dienstag. Unter anderem soll der 25-Jährige von einem Fahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe und eines Messers Speisen und Bargeld erbeutet haben. Einem anderen Lieferfahrer, der nicht zahlen wollte, setzte der Tatverdächtige laut Polizei die Waffe, vermutlich eine Gaspistole, auf den Knochen seitlich vom Auge und feuerte ab.