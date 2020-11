Fahrer wusste wohl von nichts : Polizei und Feuerwehr retten Flüchtlinge aus Kühllaster

Düren Die Polizei und die Feuerwehr im Kreis Düren haben am Freitagabend wohl eine Katastrophe verhindert. Die Einsatzkräfte retteten fünf Männer aus einem Kühllaster. Die Geflüchteten hatten selbst den Notruf gewählt.

Polizei und Feuerwehr haben am Freitagabend in Düren fünf Männer in einem Lastwagen aufgefunden. Der Kühllaster hielt gerade an einer Raststätte, als die Männer den Notruf wählten, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag mitteilte. Der Fahrer des Lastwagens habe demnach nichts von den „blinden Passagieren“ gewusst.