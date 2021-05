Vorfall in Düren : Dieb kehrt zum Tatort zurück und rammt Polizisten mit Auto

Düren Bei einem Fluchtversuch hat ein Ladendieb in Düren am Freitagnachmittag zwei Polizisten angefahren und verletzt. Er hatte in einem Baumarkt Elektrogeräte gestohlen.

Der 47-Jährige war den Angaben der Polizei vom Samstag zufolge nach einem Diebstahl aus einem Baumarkt zunächst vor zwei Ladendetektiven entkommen. Die Fahndung blieb zunächst erfolglos. Zwei Stunden später sei der 47-Jährige jedoch wieder auf dem Parkplatz des Einkaufsgeländes aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte.

Dort schloss er sich am Freitag in seinem Auto ein und versuchte, sich vor der Polizei zu verstecken. Als die Beamten den Mann entdeckten und schließlich eine hintere Autotür von außen öffneten, legte der 47-Jährige den Rückwärtsgang ein und fuhr los. Einem Polizisten fuhr er demnach über den Fuß, eine zweite Beamtin wurde durch die offene Autotür zu Boden geschleudert. Die Polizisten mussten im Krankenhaus behandelt werden. Außerdem rammte der Mann einen Streifenwagen und ein weiteres Auto.

Wie die Polizei weiter mitteilte, gelang dem Dieb zunächst die Flucht zu Fuß. Das Auto, in dem erbeutetes Elektrowerkzeug gefunden wurde, ließ er zurück. Nach einer Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, nahm die Polizei den 47-Jährigen kurz darauf in einem Wohnhaus fest. Er sei „wegen zahlreicher Diebstahlsdelikte und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte“ polizeibekannt und sei bereits mit Haftbefehl gesucht worden. Die Ermittlungen gegen den 47-Jährigen dauern an.

(top/dpa)