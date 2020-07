Unglück im Münsterland : Staatsanwaltschaft ermittelt nach Tod von zwei Piloten bei Flugzeugabsturz

Dülmen Zwei abgestürzte Segelfliege und zwei Todesopfer: War es ein Zusammenstoß? Es gibt noch viele Fragen zu den Umständen. Die Ermittlungen laufen.

Die beiden Segelflugzeuge waren am Samstag in der Nähe des Flugplatzes Borkenberge abgestürzt. Einer der Toten wurde an einem Wald zwischen Haltern und Dülmen bei den Wracks entdeckt, der andere im Wald. Ein Zusammenstoß in der Luft oder auch Berührungen mit Baumwipfeln waren nicht ausgeschlossen worden. Fraglich war, ob die beiden Piloten zusammen gestartet waren.