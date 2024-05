Dülmen im Münsterland Zweiter Einbruch in Juweliergeschäft – Schüsse aus Schreckschusswaffe

In zwei aufeinanderfolgenden Nächten sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Dülmen im Münsterland eingedrungen. Beim zweiten Einbruch in der Nacht auf Montag fielen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe auf einen dort wachenden Mann, wie die Polizei mitteilte. Er blieb unverletzt.