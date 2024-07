56-Jähriger mit Ehefrau unterwegs Radfahrer wird an Bahnübergang in Dülmen von ICE erfasst und stirbt

Ein Radfahrer ist an einem beschrankten Bahnübergang im Kreis Coesfeld von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige hatte am Abend einen Bahnübergang in Dülmen überqueren wollen, wie die Polizei mitteilte. Auf den Gleisen kam es zu dem tödlichen Zusammenstoß mit einem ICE.