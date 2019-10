Großer Schaden an Supermarkt in Dülmen : Drei maskierte Männer sprengen Geldautomat

Großer Schaden an Supermarkt in Dülmen

Dülmen Drei Räuber haben in Nordrhein-Westfalen bei der Sprengung eines Bankautomaten mit Brachialgewalt Bargeld erbeutet. Das Gebäude in dem sich der Automat befand, droht jetzt einzustürzen.

Wie die Polizei Coesfeld mitteilte zerstörten drei mit Sturmhauben maskierte Männer am frühen Sonntagmorgen nicht nur den Geldautomaten, sondern verursachten mit der Sprengung gleichzeitig erhebliche Schäden am Verbrauchermarkt in dem sich der Automat befand. Das Gebäude sei wegen Einsturzgefahr abgesperrt worden. Die weitere Spurensicherung könne erst am Montag fortgesetzt werden.