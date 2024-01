Deutsche Flugsicherung Mehr Zwischenfälle mit Drohnen an Flughäfen in NRW

Im vergangenen Jahr hat es mehr Zwischenfälle mit Drohnen an den großen Flughäfen in NRW gegeben. Nach Angaben der Deutschen Flugsicherung (DFS) gab es in Düsseldorf, Köln und Münster insgesamt 18 „gemeldete Behinderungen“ durch Drohnen. 2022 seien es 15 gewesen.