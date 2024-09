Drogeriemarkt im Hauptbahnhof Hamm Dieb mit 24 Haarshampoos erwischt

Die Bundespolizei hat einen Mann festgenommen, der am Sonntagmorgen 24 Shampoos aus einem Drogeriemarkt im Hauptbahnhof von Hamm gestohlen haben soll. Wie die Beamten am Montag in Münster mitteilten, machte der 40-Jährige seine Tasche komplett mit den Haarpflegeprodukten verschiedener Marken voll und wollte dann ohne deren Bezahlung entkommen. Bei dem Mann soll es sich zudem um einen Wiederholungstäter handeln.